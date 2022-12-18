Состоялось мероприятие по случаю 50-летия со дня рождения полковника-лейтенанта управления особого назначения СГБ Эльшада Гулиева, героически погибшего во время антитеррористической операции в Гяндже 6 апреля 2012 года.

Помимо членов семьи погибшего, в юбилейном мероприятии приняли участие сотрудники СГБ, ветераны органов безопасности, курсанты Академии СГБ имени Гейдара Алиева и солдаты воинской части Службы.

Выступившие на мероприятии рассказали о профессионализме Эльшада Гулиева в период его деятельности в органах безопасности, об особом героизме, проявленном им в операциях, его высоких человеческих качествах.

Затем участникам мероприятия была представлена художественная программа, подготовленная Центром культуры СГБ.