Микаил Джаббаров: 2022 год запомнится положительными тенденциями

2022 год запомнится положительными тенденциями в направлении диверсификации экономики Азербайджана. Об этом в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, мобилизация современных и устойчивых источников экономического роста приводит к высокой динамике в ненефтяном секторе.

Согласно данным, приведенным главой ведомства, в январе-ноябре текущего года инвестиции в основной капитал составили 13 млрд 053,6 млн манатов, что на 8,2% превысило показатель за аналогичный период 2021 года.

Кроме того, за 11 месяцев в стране было произведено сельхозпродукции на 10 млрд 383,8 млн манатов, что на 3,4% выше, чем за сопоставимый период прошлого года.

Объем грузоперевозок составил 197,3 млн тонн с ростом на уровне 12,9%, пассажироперевозок – 1 млрд 466,2 млн человек (+ 35,5%).

Также за отчетный период было оказано услуг в сфере информации и связи на 2 млрд 433,7 млн манатов, что на 15,4% выше показателя за январь-ноябрь 2021 года.