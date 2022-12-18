Впервые: Казахстан проголосовал против резолюции ООН, осудившей агрессию России против Украины

Казахстан впервые после начала войны в Украине проголосовал против резолюции ООН, требующей от России прекращения военной агрессии и вывода вооруженных сил с территорий Украины. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

Генассамблея осудила действия России по использованию Крыма с целью агрессии против Украины и попытки незаконного захвата Херсонской и Запорожской областей. Также в документе упоминается о требовании немедленно прекратить военное вторжение в Украину и вывести все свои вооруженные силы с территории страны.

За принятие резолюции «Нарушение прав человека в Крыму и Севастополе» проголосовали 82 страны, 80 воздержались, 14 - против. Среди тех, кто проголосовал против, Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Иран, Северная Корея, Сирия и другие.

Отметим, что Азербайджан не участвовал в голосовании.