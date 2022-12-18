МЧС обратилось к населению Азербайджана

"По данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с сегодняшней ночи и до 21 декабря на территории Азербайджана прогнозируется резкое изменение погодных условий, ожидаются дожди, снегопад в горных и предгорных районах, температура воздуха понизится, в некоторых районах будет дуть сильный ветер. Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению соблюдать соответствующие правила безопасности. В частности, в холодное время перегрузка электросети, использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов, неосторожность могут привести к возгоранию, появлению угарного газа. Призываем не использовать неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом нагревательные приборы, тем самым перегружать электросеть", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при посещении горных районов заранее узнавать прогноз погоды у официальных структур, по возможности не покидать населенный пункт в морозную и снежную погоду. В связи с прогнозируемым сильным ветром в ряде районов, в том числе в Баку и на Апшероне, не рекомендуется находиться вблизи легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электростолбами и проводами, высокими деревьями, советует министерство.