Гражданин Греции оказался российским шпионом

Сотрудники отряда специального назначения МВД Австрии «Кобра» в ходе операции задержали 39-летнего гражданина Греции, которого подозревают в разглашении гостайны и шпионаже в пользу России. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет Kronen Zeitung.

По информации издания, подозреваемый является сыном бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба России, который во время службы работал дипломатом в Германии и Австрии.

При обыске в доме мужчины в Вене сотрудники австрийского отряда спецназначения изъяли прослушивающие устройства, несколько мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов, отмечает издание.