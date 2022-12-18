Россия переходит к новой тактике против Украины

Российские военные планируют массированные пехотные атаки, похожие на те, которые Советский Союз практиковал во время Второй мировой войны, сообщил в интервью The New York Times советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Россия уже набрала и обучает солдат, которые могут быть задействованы в массированных атаках пехоты. Подоляк назвал это одной из нескольких возможных угроз, с которыми Украина может столкнуться со стороны РФ в зимние месяцы.

«Политическое руководство России явно отказывается признавать уже имевшие место тактические поражения и цепляется за любые, даже самые призрачные шансы изменить ситуацию в свою пользу», - говорит Подоляк.

Ранее высшее военное и политическое руководство Украины предупреждало, что Россия собирает войска и вооружение, чтобы весной начать новое наземное наступление, которое, скорее всего, будет включать вторую попытку захватить Киев.