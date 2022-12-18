Автомобили миротворцев и скорой помощи свободно проезжают по Лачинской дороге

Кортеж автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК) и машина скорой помощи, принадлежащая Армении, проехали из Ханкенди в сторону Лачина.

Кортеж беспрепятственно проехал через место проведения акции протеста азербайджанских активистов под Шушой и проследовал в направлении Лачина.

Это еще раз демонстрирует, что не имеется никаких препятствий для движения автомобилей гуманитарного назначения.

Напомним, что на дороге Ханкенди - Лачин, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев восьмой день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.