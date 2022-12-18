AZAL выполнит отложенные из-за непогоды рейсы в Нахчыван

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) предпринимает все необходимые меры для перевозки пассажиров отложенных рейсов Баку - Нахчыван - Баку, сообщили в пресс-службе AZAL.

Согласно информации авиаперевозчика, выполнение запланированных на 17 декабря рейсов J2-251 (время - 07:00) и J2-253 (11:50) по маршруту Баку - Нахчыван будет осуществлено сегодня, 19 декабря, в 16:00 по местному времени.

В свою очередь, выполнение запланированных на 17 декабря рейсов J2-252 (10:20) и J2-254 (15:10) по маршруту Нахчыван - Баку будет также осуществлено сегодня, 19 декабря, в 18:20 по местному времени.

«Пассажиры данных рейсов вылетят в аэропорт назначения на самом большом широкофюзеляжном самолете AZAL - Airbus A340. Пассажиры должны заблаговременно прибыть в аэропорт для прохождения регистрации», - отметили в пресс-службе.

AZAL просит пассажиров других отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в СМИ. В ближайшее время будет опубликовано их расписание.

В авиакомпании особо отметили, что с целью обеспечения безопасности полетов все рейсы будут выполнены только при благоприятных погодных условиях.