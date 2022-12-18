В Коллегии адвокатов предложили добавить статью про экоцид в Уголовный кодекс

Коллегия адвокатов Азербайджана предлагает добавить в Уголовный кодекс новую статью под названием «экоцид». Об этом было заявлено на заседании президиума Коллегии, состоявшемся 16 декабря. С докладом на эту тему выступила руководитель криминальной рабочей группы Коллегии Ильхама Гасанова.

Согласно предложению, к уголовной ответственности следует отнести массовое уничтожение растительного и животного мира, нанесение значительного ущерба атмосфере, земельным или водным ресурсам, а также иные действия, которые повлекли или могут повлечь за собой экологическую катастрофу.

Было отмечено, что в этой области есть международный опыт. Так, законы ряда стран предусматривают соответствующие наказания.

В Коллегии предложили обратиться в Милли Меджлис.