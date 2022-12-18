Иран готов к нормализации отношений с Саудовской Аравией

Власти Ирана готовы нормализовать отношения с Саудовской Аравией, когда сочтут, что Эр-Рияд готов к этому, заявил глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан, выступая на форуме в Тегеране.

«Переговоры с Саудовской Аравией продолжатся по прежнему пути, мы готовы идти по пути официальной дипломатии, вновь открыть посольства двух стран и вернуться к нормальным отношениям, когда саудовская сторона будет к этому готова. Мы всегда приветствовали сотрудничество и взаимодействие со странами региона и Персидского залива», - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности встречи с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом на полях второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству, которая запланирована на 20 декабря в Аммане.

По оценке Абдоллахиана, конференция в Аммане «может создать пространство для преодоления вызовов в регионе», важным посылом этой встречи «должен быть акцент на региональное сотрудничество без иностранного вмешательства».