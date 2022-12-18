Врач сообщила о ртути, мышьяке и свинце в анализах Саакашвили

Большинство тяжелых диагнозов и состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили связаны с отравлением, заявила в понедельник, 19 декабря, журналистам руководитель грузинского неправительственного медицинского центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

"В крови, волосах и ногтях Михаила Саакашвили обнаружены ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Скорее всего, мы имеем дело с неизвестным, сложным химическим или радиоактивным соединением", - сказала Джишкариани, слова которой приводят СМИ.

Она и сотрудники ее центра в течение нескольких месяцев независимо от медиков клиники "Вивамед" наблюдают за состоянием здоровья Саакашвили. Джишкариани отметила, что экс-президенту необходимо срочно провести дезинтоксикацию организма, но в медучреждениях Грузии сделать это невозможно.

По ее словам, на судебном процессе 22 декабря по делу о возможной отсрочке тюремного заключения Саакашвили в связи с тяжелым состоянием здоровья предполагается заслушать двух американских врачей, осмотревших экс-президента в клинике "Вивамед".