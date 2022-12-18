Верховный суд Швеции отказал Турции

Верховный суд Швеции заявил о невозможности экстрадиции в Турцию человека, причастного к попытке госпереворота в 2016 году и участника движения Гюлена. Об этом сообщается в пресс-релизе судебной инстанции в понедельник.

Суд считает, что участие в политическом движении Гюлена, в котором он подозревается, не является по шведскому закону преступным деянием, в то время как подозрение в попытке госпереворота приравнивается к подозрению в соучастии в восстании и считается в Швеции преступлением. Суд также полагает, что препятствием к выдаче является то, что речь идет о "так называемых политических преступлениях", которые направлены против государства и являются политическими по своему характеру. Поскольку рассматриваемое лицо получило в Швеции статус беженца, статья 7 закона об экстрадиции не позволяет выдать его Турции.

Ранее Верховный суд также заявил о невозможности экстрадиции в Турцию по запросу Анкары двух других лиц, получивших статус беженцев в Швеции. Определение Верховного суда означает, что правительство, которое в конечном итоге должно принять решение по этому вопросу, не имеет возможности удовлетворить ходатайство об экстрадиции.