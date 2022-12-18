Председатель Союза детей о насилии в приютах для несовершеннолетних

По ее словам, для этого ребенка в социальных сетях ведется сбор помощи. Приют, в котором он проживал, назывался Sevgi. Однако несколько месяцев назад этот приют было решено закрыть: «Есть вопросы относительно поведения руководителя приюта, ее отношения к детям. По этому вопросу я неоднократно обращалась в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, вела переговоры с заместителем главы Исполнительной власти Сабунчинского района. Мне говорят, что идет следствие и нужно подождать».

Чем болен ребенок, не уточняется. В пресс-службе МВД сообщили, что по данному факту в полиции и прокуратуре проведено соответствующее расследование. Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, в мае текущего года в ходе мониторинга, проведенного в приюте, расположенном в поселке Бакиханова Сабунчинского района, были выявлены факты пыток детей. По факту инцидента прокуратура возбудила уголовное дело.

Было установлено, что несовершеннолетний, находившийся в указанном приюте с конца февраля по начало мая 2022 года, подвергался различным видам психического и физического насилия, а также был свидетелем насилия в отношении других детей. В то же время у двух других несовершеннолетних, содержащихся в приюте, обнаружили травмы.