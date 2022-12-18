Дело обидчика брата экс-главы Гянджи возвращено на предварительное следствие
Состоялся очередной судебный процесс по делу Джафара Алиева, обвиняемого в мошенничестве в отношении брата экс-главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева Шахмара Велиева на сумму 580 тыс. долларов.
Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева было принято решение вернуть уголовное дело на предварительное следствие.
Отметим, что потерпевшими по делу проходят, помимо Шахмара Велиева, еще четверо человек. Сумма нанесенного ущерба превышает 1,7 млн манатов.
В отношении Дж.Алиева было возбуждено уголовное дело по статье 178.4 (мошенничество с нанесением ущерба в особо крупных размерах) и избрана мера пресечения в виде ареста.