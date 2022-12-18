В России считают враждебными планы Греции направить Украине С-300

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «откровенно враждебными по отношению к России» планы руководства Греции передать Украине базирующиеся на острове Крит зенитно-ракетные системы (ЗРК) С-300ПМУ-1 при условии получения на замену дополнительного числа американских комплексов ПВО Patriot.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», - отмечается в заявлении.

По словам М.Захаровой, в данном случае «игнорируется мнение греческих граждан, 70% которых, по опросам общественного мнения, выступают против накачивания Украины оружием».

Она также отметила, что Греция может «грубо нарушить» положения российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, которые запрещают Афинам реэкспорт поставленной Россией военной техники третьей стороне без согласия Москвы.

По мнению М.Захаровой, «попрание договорных обязательств неизбежно будет иметь последствия, не говоря уже о существенном ослаблении обороноспособности Греции в сфере ПВО».

Она также предупредила, что «вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена ВС России».