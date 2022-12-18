Шойгу и Лавров в Минске

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск. Здесь сегодня, 19 декабря, пройдут переговоры между президентами России и Беларуси.

О прибытии в Минск главы российского оборонного ведомства сообщил в соцсетях помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин также примут участие в переговорах Путина и Лукашенко.

Как сообщили в пресс-службе президента Беларуси, переговоры вначале пройдут в расширенном составе — с участием членов правительства, руководства министерств и ведомств. Затем Путин и Лукашенко пообщаются с глазу на глаз, а после этого ожидается заявление и пресс-конференция. Главными на переговорах станут вопросы безопасности, ситуация в регионе и мире и возможные реагирования на новые вызовы.

Ранее сообщалось, что в Минск прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уже провел встречу с новым главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.