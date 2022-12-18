Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 15:59

Эрик Р. Левин, еврей по национальности и один из основателей нью-йоркской юридической фирмы Eiseman Levine Lehrhaupt & Kakoyiannis, P.C., призывает администрацию США использовать Азербайджан в качестве «секретного оружия» против России, Ирана и радикальных исламистов. В своей статье, опубликованной на портале Jewish News Syndicate (JNS) под названием «Азербайджан — потенциальное секретное оружие Америки», юрист пишет, что для этого администрация США должна восстановить стратегическое партнерство с Азербайджаном и направить в Баку делегацию, включающую президента Байдена и членов Конгресса.

Левин отмечает, что одним из методов, используемых США для усиления своего влияния за рубежом, являются отношения со своими союзниками и стратегическими партнерами, основанные на демократических ценностях и уважении прав человека. Эти отношения чрезвычайно важны для национальной безопасности США. «Однако стратегическое партнерство с другими странами мира, имеющими общие интересы и готовность действовать совместно с Соединенными Штатами, также обладает огромным потенциалом. Речь идет о прочных связях с друзьями и стратегическими партнерами США в арабском мире, Латинской и Южной Америках, а также в Африке. Кандидатом номер один на установление подобного партнерства является Азербайджан», - заявляет автор. Говоря о стратегическом значении Азербайджана, Левин отмечает тот факт, что это единственная страна в мире, имеющая границы как с Ираном, так и с Россией. Он подчеркивает, что после ухода США из Афганистана Вашингтон оказался «глух и слеп» в Центральной Азии, потому что в регионе не осталось баз для наблюдения за террористической деятельностью в Афганистане, проведения военных или разведывательных операций. По мнению автора, эту ситуацию необходимо исправить, ведь аналитики говорят, что после вывода из Афганистана американских войск набрали силу ИГИЛ и «Аль-Каида», которые могут представлять серьезную угрозу для США.