Байден и конгрессмены приедут в Баку? горячая тема
Эрик Р. Левин, еврей по национальности и один из основателей нью-йоркской юридической фирмы Eiseman Levine Lehrhaupt & Kakoyiannis, P.C., призывает администрацию США использовать Азербайджан в качестве «секретного оружия» против России, Ирана и радикальных исламистов.
В своей статье, опубликованной на портале Jewish News Syndicate (JNS) под названием «Азербайджан — потенциальное секретное оружие Америки», юрист пишет, что для этого администрация США должна восстановить стратегическое партнерство с Азербайджаном и направить в Баку делегацию, включающую президента Байдена и членов Конгресса.
Левин отмечает, что одним из методов, используемых США для усиления своего влияния за рубежом, являются отношения со своими союзниками и стратегическими партнерами, основанные на демократических ценностях и уважении прав человека. Эти отношения чрезвычайно важны для национальной безопасности США.
«Однако стратегическое партнерство с другими странами мира, имеющими общие интересы и готовность действовать совместно с Соединенными Штатами, также обладает огромным потенциалом. Речь идет о прочных связях с друзьями и стратегическими партнерами США в арабском мире, Латинской и Южной Америках, а также в Африке. Кандидатом номер один на установление подобного партнерства является Азербайджан», - заявляет автор.
Говоря о стратегическом значении Азербайджана, Левин отмечает тот факт, что это единственная страна в мире, имеющая границы как с Ираном, так и с Россией. Он подчеркивает, что после ухода США из Афганистана Вашингтон оказался «глух и слеп» в Центральной Азии, потому что в регионе не осталось баз для наблюдения за террористической деятельностью в Афганистане, проведения военных или разведывательных операций. По мнению автора, эту ситуацию необходимо исправить, ведь аналитики говорят, что после вывода из Афганистана американских войск набрали силу ИГИЛ и «Аль-Каида», которые могут представлять серьезную угрозу для США.
«Ясно, что более ощутимое американское присутствие в Центральной Азии имеет решающее значение для нашей национальной безопасности. И Азербайджан может дать нам возможность для стратегического и геополитического влияния. Хорошая новость заключается в том, что отношения с президентом Ильхамом Алиевым созрели для установления прочного партнерства. Азербайджан на 99 процентов населяют мусульмане-шииты, но страна эта светская и произраильская. Поскольку страна светская, она рассматривает политический ислам, подобный тому, который практикуется в соседнем Иране, как угрозу для своего существования. Это мировоззрение в значительной степени объясняет, почему еврейское государство Израиль является естественным союзником Азербайджана», - добавляет автор.
В статье отмечается, что несколько недель назад Азербайджан решил открыть свое посольство в Израиле. Помимо поддержания теплых отношений с еврейским государством, Азербайджан также представляет серьезную угрозу для Ирана. В Иране, как известно, проживает около 30 миллионов этнических азербайджанцев, многие из них более лояльны к Баку, чем к Тегерану, и готовы сотрудничать с азербайджанскими властями, чтобы подорвать позиции аятолл. В то же время, как полагает Левин, азербайджанское население Ирана является источником сбора ценной разведывательной информации для Израиля.
«США и Азербайджан имеют общие интересы. Мы оба – враги Ирана. Мы оба обеспокоены радикальным исламским терроризмом, распространяющимся из таких мест, как Иран и Афганистан. Мы оба рассматриваем Израиль в качестве сильного стратегического союзника. Мы оба обеспокоены пагубным поведением России в Центральной Азии. В обмен на разрешение использовать территорию Азербайджана в качестве базы для наблюдения за Россией, Ираном и террористической деятельностью в регионе мы можем предоставить Баку политическую поддержку и военную технику, необходимые ему для защиты своих интересов в таком опасном соседстве. Действительно, в случае необходимости Азербайджан может стать базой для нападения на ядерные объекты Ирана. Пришло время отправить в Азербайджан делегацию, включающую в себя президента и членов Конгресса, с целью обсуждения наших общих интересов и установления стратегического партнерства», - написал Эрик Р. Левин.