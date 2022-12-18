МИД: Заявления о блокаде Лачинской дороги – дезинформация

Вопреки дезинформации о «блокаде», автомобили российских миротворцев и армянские машины скорой помощи свободно проезжают по Лачинской дороге, написал в своем твиттере руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Это в дополнение к многочисленным случаям проезда по дороге по несколько раз в день. Заявления о блокаде - это дезинформация!» - отметил Гаджизаде.