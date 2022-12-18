Отборочный этап проходил в онлайн и офлайн форматах. Для тех, кто не смог самостоятельно подключиться к конкурсу онлайн, в более 100 школах в 54 городах Азербайджана были созданы специальные центры, где ученики, прошедшие регистрацию на конкурс, проходили отборочный тур. Отметим, что всего для участия в «Часе кода» прошли регистрацию около 19 тысяч учеников по всей стране. 300 учащихся, успешно прошедшие все задания отборочного тура, будут допущены до финального этапа, который пройдет очно 26 декабря в Баку.

Напомним, что конкурс состоится в рамках проекта «Цифровые навыки» при поддержке Министерства науки и образования и Министерства молодежи и спорта среди учащихся IV-IX классов, желающих проверить свои знания и навыки в области инновационных технологий, особенно в области кодирования.

Основная цель конкурса - популяризация информатики и программирования среди школьников в рамках всемирного движения «Час кода», а также повышение интереса молодого поколения к этой сфере. Конкурс также поможет учащимся понять перспективу развития инновационных технологий, которые затронули все области нашей жизни.