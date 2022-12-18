Враждебный Азербайджану сотрудник МГИМО объявлен в международный розыск

«13 декабря ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО РФ, доктор юридических наук Михаил Александров выступил с аудиообращением перед широкой аудиторией. Пытаясь подорвать отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, он открыто призвал «обстрелять ракетами и полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергетическую систему Азербайджана».

19 декабря генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении М.Александрова по статьям 101.2 (открытые призывы к развязыванию агрессивной войны через средства массовой информации), 214.2.3 (угрозы совершения террористических актов с применением огнестрельного оружия) и 283.2.1, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти или вражды с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Предварительное расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры», - указывается в сообщении ведомства.

Ввиду достаточных доказательств в отношении М.Александрова, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса. По решению суда он объявлен в международный розыск через каналы Интерпола с избранием в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Одновременно в компетентные органы ряда государств-партнеров направлены запросы с целью обеспечения экстрадиции обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственные мероприятия.

Генпрокуратура Азербайджана заявляет, что меры, предусмотренные законом, будут приняты в связи с любой провокационной деятельностью, направленной против национальных интересов, безопасности и территориальной целостности нашей страны.