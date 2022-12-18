Объявлены нерабочие дни в Азербайджане в 2023 году
Коллегия Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана утвердила нормы рабочего времени и производственный календарь на 2023 год.
Согласно Трудовому кодексу и постановлению Кабинета министров Азербайджана «Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2023 год» №438 от 9 декабря 2022 года, следующие дни 2023 года считаются в Азербайджане нерабочими:
1, 2 января – празднование Нового года;
20 января – День всенародной скорби;
8 марта – Международный женский день;
20, 21, 22, 23, 24 марта – праздник Новруз;
21, 22 апреля – праздник Рамазан;
9 мая – День победы над фашизмом;
28 мая – День независимости Азербайджана;
15 июня – День национального спасения;
26 июня – День Вооруженных сил Азербайджана;
28, 29 июля – праздник Гурбан;
8 ноября – День Победы;
9 ноября – День Государственного флага Азербайджана;
31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.
Учитывая, что в 2023 году выходные дни совпадают с нерабочими праздничными днями, 3, 4 января, 24 апреля, 29 мая при пятидневной рабочей неделе, 3 января, 29 мая при шестидневной рабочей неделе считаются выходными днями.
При пятидневной рабочей неделе в 2023 году рабочими являются 240 дней (из них 7 рабочие - предпраздничные и до Дня всенародной скорби), 109 нерабочих дней (из них 4 совпадают с нерабочими праздничными днями), 19 праздничных, но рабочих дней (4 из которых совпадают с выходными) и один День всенародной скорби.
Нормы рабочего времени и производственный календарь на 2023 год размещены на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.