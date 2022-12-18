Поставит ли ОДКБ боевую технику и вооружение в Армению? заявление генсека
Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что если бы организация вмешалась в боестолкновения, которые произошли вдоль азербайджано-армянской границы в сентябре, это привело бы к «региональной войне с участием нескольких стран». При этом генсек ОДКБ сообщил, что после приграничных столкновений Армения обратилась в организацию за пакетом военной помощи, включающей вооружение и боевую технику.
По словам генсека, представленный на саммите ОДКБ в Ереване документ включает пункт о поставках оружия.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать этот документ, мотивируя свое решение тем, что ОДКБ «отказывается дать адекватную политическую оценку» происходящему на армяно-азербайджанской границе.
Об этом Станислав Зась рассказал во время видеомоста Москва-Минск-Ереван-Астана-Бишкек. Он не согласился с оценками некоторых СМИ о провальном характере ноябрьского саммита ОДКБ в Ереване.
«Ничего подобного... Была нормальная рабочая атмосфера. Вести речь о каком-то провале - ну неуместно просто», – сказал генсек.
Зась внес ясность и в вопрос об отказе направить миротворческий контингент на границу Армении и Азербайджана. Это «могло бы привести к развязыванию региональной войны с участием нескольких государств».
Генсек выразил свое отношение к царящим в Ереване антироссийским настроениям и стремлению выйти из ОДКБ: «Конечно, нет. Мероприятия, которые в этом году проводились, свидетельствуют об этом. Трижды главы государств собирались, обсуждали ситуацию на границе. Была направлена миссия ОДКБ на границу. Разработан проект решения о мерах по оказанию помощи Армении. Все необходимые шаги предприняты».
Отметим, что политическое руководство Армении, в частности, сам премьер-министр Никол Пашинян, со дня окончания Второй Карабахской войны открыто рассуждает о закономерности выхода своей страны из ОДКБ. Ереван выражает убежденность, что если ОДКБ не защитит Армению, встанет вопрос дальнейшего существования организации.
Станислав Зась раскрыл некоторые аспекты документа, предусматривающего оказание со стороны ОДКБ военно-технической помощи Армении. Документ с грифом «совершенно секретно» предусматривает отправку на армяно-азербайджанскую границу наблюдателей от ОДКБ и поставку вооружения.
«Одним из пунктов являлось предложение по оказанию помощи Армении. Миссия должна была направиться на границу. Указывался состав, сроки, задачи и мандат миссии. Миссия должна была изучить ситуацию на месте и подготовить свои предложения. Наши предложения остаются в силе. Со своей стороны, считаю наши предложения довольно полезными. Но, конечно же, решение за самой Арменией», - отметил Зась.
Он сообщил, что в ходе сентябрьской миссии ОДКБ на границу Армения обратилась с запросом для получения боевой техники и вооружения.
По словам Зася, это вовсе не означает, что «завтра в Ереван прилетит самолет с вооружением», но это предложение даст возможность Министерствам обороны стран ОДКБ начать работу по предоставленному перечню и начать поставку в случае, «если главы государств утвердят данное решение».
«Что-то пойдет в качестве помощи, что-то по внутренним ценам», - уточнил генсек ОДКБ.