Отдел информации 17:11

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что если бы организация вмешалась в боестолкновения, которые произошли вдоль азербайджано-армянской границы в сентябре, это привело бы к «региональной войне с участием нескольких стран». При этом генсек ОДКБ сообщил, что после приграничных столкновений Армения обратилась в организацию за пакетом военной помощи, включающей вооружение и боевую технику. По словам генсека, представленный на саммите ОДКБ в Ереване документ включает пункт о поставках оружия. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать этот документ, мотивируя свое решение тем, что ОДКБ «отказывается дать адекватную политическую оценку» происходящему на армяно-азербайджанской границе.

Об этом Станислав Зась рассказал во время видеомоста Москва-Минск-Ереван-Астана-Бишкек. Он не согласился с оценками некоторых СМИ о провальном характере ноябрьского саммита ОДКБ в Ереване. «Ничего подобного... Была нормальная рабочая атмосфера. Вести речь о каком-то провале - ну неуместно просто», – сказал генсек. Зась внес ясность и в вопрос об отказе направить миротворческий контингент на границу Армении и Азербайджана. Это «могло бы привести к развязыванию региональной войны с участием нескольких государств». Генсек выразил свое отношение к царящим в Ереване антироссийским настроениям и стремлению выйти из ОДКБ: «Конечно, нет. Мероприятия, которые в этом году проводились, свидетельствуют об этом. Трижды главы государств собирались, обсуждали ситуацию на границе. Была направлена миссия ОДКБ на границу. Разработан проект решения о мерах по оказанию помощи Армении. Все необходимые шаги предприняты». Отметим, что политическое руководство Армении, в частности, сам премьер-министр Никол Пашинян, со дня окончания Второй Карабахской войны открыто рассуждает о закономерности выхода своей страны из ОДКБ. Ереван выражает убежденность, что если ОДКБ не защитит Армению, встанет вопрос дальнейшего существования организации.