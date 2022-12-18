Поставит ли ОДКБ боевую технику и вооружение в Армению? заявление генсека

Отдел информации

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что если бы организация вмешалась в боестолкновения, которые произошли вдоль азербайджано-армянской границы в сентябре, это привело бы к «региональной войне с участием нескольких стран». При этом генсек ОДКБ сообщил, что после приграничных столкновений Армения обратилась в организацию за пакетом военной помощи, включающей вооружение и боевую технику.

По словам генсека, представленный на саммите ОДКБ в Ереване документ включает пункт о поставках оружия.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать этот документ, мотивируя свое решение тем, что ОДКБ «отказывается дать адекватную политическую оценку» происходящему на армяно-азербайджанской границе.

Станислав Зась

Об этом Станислав Зась рассказал во время видеомоста Москва-Минск-Ереван-Астана-Бишкек. Он не согласился с оценками некоторых СМИ о провальном характере ноябрьского саммита ОДКБ в Ереване.

«Ничего подобного... Была нормальная рабочая атмосфера. Вести речь о каком-то провале - ну неуместно просто», – сказал генсек.

Зась внес ясность и в вопрос об отказе направить миротворческий контингент на границу Армении и Азербайджана. Это «могло бы привести к развязыванию региональной войны с участием нескольких государств».

Генсек выразил свое отношение к царящим в Ереване антироссийским настроениям и стремлению выйти из ОДКБ: «Конечно, нет. Мероприятия, которые в этом году проводились, свидетельствуют об этом. Трижды главы государств собирались, обсуждали ситуацию на границе. Была направлена миссия ОДКБ на границу. Разработан проект решения о мерах по оказанию помощи Армении. Все необходимые шаги предприняты». 

Отметим, что политическое руководство Армении, в частности, сам премьер-министр Никол Пашинян, со дня окончания Второй Карабахской войны открыто рассуждает о закономерности выхода своей страны из ОДКБ. Ереван выражает убежденность, что если ОДКБ не защитит Армению, встанет вопрос дальнейшего существования организации.

Утвердят ли главы государства план поставки вооружения в Армению?

Станислав Зась раскрыл некоторые аспекты документа, предусматривающего оказание со стороны ОДКБ военно-технической помощи Армении. Документ с грифом «совершенно секретно» предусматривает отправку на армяно-азербайджанскую границу наблюдателей от ОДКБ и поставку вооружения.

«Одним из пунктов являлось предложение по оказанию помощи Армении. Миссия должна была направиться на границу. Указывался состав, сроки, задачи и мандат миссии. Миссия должна была изучить ситуацию на месте и подготовить свои предложения. Наши предложения остаются в силе. Со своей стороны, считаю наши предложения довольно полезными. Но, конечно же, решение за самой Арменией», - отметил Зась.

Он сообщил, что в ходе сентябрьской миссии ОДКБ на границу Армения обратилась с запросом для получения боевой техники и вооружения.

По словам Зася, это вовсе не означает, что «завтра в Ереван прилетит самолет с вооружением», но это предложение даст возможность Министерствам обороны стран ОДКБ начать работу по предоставленному перечню и начать поставку в случае, «если главы государств утвердят данное решение».

«Что-то пойдет в качестве помощи, что-то по внутренним ценам», - уточнил генсек ОДКБ.