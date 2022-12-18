AZAL вновь отложил полеты в Нахчыван

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) вновь отложило выполнение запланированных на сегодня, 19 декабря, рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в этом направлении и обратно, говорится в сообщении авиаперевозчика.

В AZAL напомнили, что в целях безопасности полетов все рейсы будут выполнены только при благоприятных погодных условиях.

AZAL просит пассажиров данных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в круглосуточный call-центр авиакомпании по электронной почте [email protected] либо по WhatsApp: +994 55 204 65 54, +994 70 437 40 86.