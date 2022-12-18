Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозили Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишением членства в организациях. Письмо с предупреждением об этом опубликовал в Facebook вице-президент УАФ Олег Протасов.

Обеспокоенность ФИФА и УЕФА вызвало внеочередное заседание исполкома УАФ 20 декабря, на котором планируют обсудить легитимность полномочий президента организации Андрея Павелко, арестованного по делу о нецелевом использовании средств.