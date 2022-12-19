ОАО «Азерконтракт» опубликовало финотчет по итогам 2021 года

ОАО «Азерконтракт» завершило 2021-й год с прибылью в 104 миллиона 369 тысяч 826 манатов. Об этом говорится в финансовом отчете, распространенном организацией.

Отмечается, что за отчетный период ОАО перечислило в госбюджет 20 миллионов 824 тысячи манатов - в виде налога на прибыль.

Сам отчет был подготовлен на основе аудита, проведенного компанией Baker Tilly Azerbaijan. Ранее компания стала победителем соответствующего тендера.

Отметим, что на основании постановления Кабмина «Азерконтракт» занимается закупкой природного газа у производителей, его транспортировкой и поставкой дистрибьюторам и потребителям.

http://azerkontrakt.az/wp-content/uploads/2022/12/Azerkontrakt_ASC__Maliyye_Hesabati__2021_eng.pdf

http://azerkontrakt.az/wp-content/uploads/2022/12/Azerkontrakt_ASC__Maliyye_Hesabati__2021_aze.pdf