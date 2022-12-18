Депутат Госдумы Дмитрий Савельев поддержал акцию азербайджанских активистов у Ханкенди: «Справедливые требования! Вывести армянские войска из Карабаха!»

«Россия официально признает территориальную целостность Азербайджана. И восприятие ситуации должно происходить именно через эту призму. При этом, замечу, что несмотря на имеющиеся договоренности вывод незаконных вооруженных формирований из Нагорного Карабаха так и не был произведен, что само по себе провоцирует напряженность. А что касается фейков, распространяемых относительно наших миротворцев, то они, очевидно, не соответствуют реальности», - заявил в интервью haqqin.az депутат Госдумы России Дмитрий Савельев.

Савельев решил выступить с комментарием в ответ на заявление своего коллеги, проармянского депутата Константина Затулина.

Напомним, что ранее К.Затулин в интервью российским СМИ расценил акцию азербайджанских экоактивистов в окрестностях Ханкенди как вызов российской миротворческой миссии.