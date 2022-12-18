Депутат Госдумы Дмитрий Савельев поддержал акцию азербайджанских активистов у Ханкенди: «Справедливые требования! Вывести армянские войска из Карабаха!»
«Россия официально признает территориальную целостность Азербайджана. И восприятие ситуации должно происходить именно через эту призму. При этом, замечу, что несмотря на имеющиеся договоренности вывод незаконных вооруженных формирований из Нагорного Карабаха так и не был произведен, что само по себе провоцирует напряженность. А что касается фейков, распространяемых относительно наших миротворцев, то они, очевидно, не соответствуют реальности», - заявил в интервью haqqin.az депутат Госдумы России Дмитрий Савельев.
Савельев решил выступить с комментарием в ответ на заявление своего коллеги, проармянского депутата Константина Затулина.
Напомним, что ранее К.Затулин в интервью российским СМИ расценил акцию азербайджанских экоактивистов в окрестностях Ханкенди как вызов российской миротворческой миссии.
По словам Савельева, взаимодействие российских миротворцев с азербайджанскими властями строится на конструктивной основе и происходит в ежедневном режиме:
«Миротворцы контролируют обстановку, выполняя все подписанные договоренности. А возникшее общественное возмущение абсолютно оправдано, поскольку добыча ископаемых на золоторудном месторождении «Гызылбулаг» и медно-молибденовом месторождении «Демирли» ведется варварским способом, без соблюдения каких-либо технологических требований, что не могло не вызвать закономерную реакцию специалистов-экологов и общественности. Поэтому, учитывая все эти факты, хочу особенно подчеркнуть, что недопустимо - и прежде всего, для людей из сферы политики - позволять себе высказывания, не снижающие, а увеличивающие имеющееся напряжение, а тем более позволять себе прямые обвинения в адрес государства, в очень трудный момент подписавшего с Россией декларацию о союзническом взаимодействии. Такие высказывания, вне всякого сомнения, не служат интересам России и не поддерживают движение к миру. Считаю недопустимым такое некорректное вмешательство в сложнейший политический процесс. Уверен, что все заинтересованные стороны понимают, что это лишь личное мнение господина Затулина, никоим образом не выражающее официальную позицию нашей страны».