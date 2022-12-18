«Хотим революции сверху»: Стрелков призвал создать «патриотический фронт»

«Надо думать об объединении широком, о создании патриотического фронта, который был бы, с одной стороны, неправительственный — не находился бы на подачках и за миску каши не готов был бы продаться, а, с другой стороны, четко обозначил бы, что мы хотим победы в этой войне, что хотим революции сверху, а не смуты и крушения государства», — заявил Стрелков.

В России назрела необходимость создания «третьей политической силы», заявил бывший «министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин). Он считает, что в РФ должен появиться «патриотический фронт», который не допустит «смуты и развала государства». Его заявления приводит Moscow Times.

В качестве двух других «политических сил» он назвал нынешнее руководство и оппозицию, которая выступает против войны в Украине. При этом Стрелков обвинил власти в создании такой «биполярной системы», где «с одной стороны — она, с другой — откровенные полные предатели».

Стрелков считает, что «всем патриотам» нужно забыть о личных амбициях и объединяться уже сейчас, «независимо от того, как развернется ситуация, не обращая внимания на Минюст и ФСБ».

Среди потенциальных членов «патриотического фронта» Стрелков назвал руководителей зарегистрированных партий и организаций, которые «находятся на периферии политического процесса» и не представлены в Госдуме, но «позиционируют себя как государственники и патриоты». Например, партия «Дело» или «отдельные люди типа Павла Губарева» — бизнесмена, который спонсировал сепаратистов в «ДНР». «Готовы трудиться на благо родины, но не готовы лизать задницы и расхваливать «замечательные» действия, которые ведут страну к гибели, которые производятся сейчас властью», — добавил Стрелков.

Он признал, что это опасно, и «как только соберется такая группа людей, кому-то могут прилететь» финансовые или другие последствия. «Но время пришло. Если сейчас этого не сделать, завтра будет уже поздно. Поздно даже объединяться. Просто не успеем создать хотя бы минимальные организационные структуры для нормальной деятельности. Подчеркиваю — политической деятельности, потому что это уже политика, которой у нас не было лет 15», — заключил Стрелков.