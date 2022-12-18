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Pasha Holding презентовал в Баку программу социальной поддержки детей героев-шехидов 44-дневной Отечественной войны и армянских провокаций сентября 2022 года. Программа охватит весь 2023 год и реализуется совместно с PASHA Insurance (PAŞA Sığorta) и сетью супермаркетов Bravo. Модератором мероприятия выступила главный специалист по корпоративным коммуникациям PAŞA Holding Айтадж Мухтарзаде. Выступившие заместитель исполнительного директора PAŞA Holding Шахин Мамедов, директор департамента по работе с госструктурами, социальными медиа и коммуникации Назим Сафаров, руководитель департамента лидерской группы Алигулу Мехдиев, руководитель департамента маркетинга PAŞA Sığorta Маруз Азмамедова, руководитель по корпоративным коммуникациям PAŞA Həyat Вели Мамедов и уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева отметили важность и значимость реализации программы, согласно которой в течение 2023 года для детей шехидов до 18 лет будут реализованы социальные проекты в области образования, здравоохранения и других сферах .

PASHA Holding и PASHA Insurance с января следующего года представят специальный страховой пакет для детей героев-шехидов в возрасте до 18 лет. Расширенный пакет страхования покроет как стоматологию, так и поддержку в лечении различных хронических заболеваний детей из более чем 1700 семей шехидов Отечественной войны. Кроме того, в течение года по случаю Нового года, праздников Новруз, Гурбан, Рамазан, Дня Победы семьям с детьми шехидов будут предоставлены праздничные пакеты с различными продуктами от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo. Первые посылки будут доставлены в указанные семьи сетью супермаркетов Bravo уже с 22 декабря этого года. В доставке подарков семьям также примут участие волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" (RİİB). PASHA Holding уже несколько лет предоставляет школьные принадлежности в сентябре детям из малообеспеченных семей, которые идут в первый класс. В рамках программы социальной ответственности в 2023 году к этому списку добавятся школьники - дети лиц, погибших во время Отечественной войны. На реализацию социальной программы запланированная сумма составит 2 миллиона манатов.