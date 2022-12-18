В Молдове обвинили Россию в подготовке вторжения в страну
Россия планирует вторгнуться в Молдову в следующем году. Такое заявление в эфире TVR сделал глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяцэ, пишут украинские телеграм-каналы.
«Мы знаем, что Российская Федерация намерена двигаться дальше. Они планируют воссоединиться с приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Это реальный и очень высокий риск. Вопрос не в том, решит ли Российская Федерация вторгнуться в Молдову, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, феврале, либо позже, в марте, апреле», - заявил Мустяцэ.