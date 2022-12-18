Премьер Британии категоричен: Никаких переговоров, пока Россия не уйдет из Украины

Любой односторонний призыв России к прекращению огня был бы "совершенно бессмысленным в нынешних условиях", заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая в Риге на встрече лидеров стран, входящих в Объединенный экспедиционный корпус (JEF). Слова британского премьера передает BBC.

Сунак считает, что такой призыв России будет ложным. "Россия использует его для перегруппировки, усиления своих войск, и пока они не уйдут с захваченных территорий, не может и не должно быть никаких реальных переговоров", - категоричен Сунак.

"Наша коллективная решимость ясна, мы поддерживали и будем продолжать поддерживать Украину. И это в первую очередь потому, что их безопасность - это наша безопасность", - подчеркнул британский премьер.