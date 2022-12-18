«Габала» выбила «Карабах» из Кубка Азербайджана
Сегодня проходят ответные четвертьфинальные матчи Кубка Азербайджана по футболу.
«Габала» на своем поле обыграла «Карабах» и неожиданно выбила чемпиона из турнира.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте забил Рамон Мачадо.
Первая игра закончилась с результатом 2:2. Таким образом, «Габала» вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Сабаил» - «Сабах».
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