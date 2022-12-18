Британский журналист: Перед финалом сборную Франции отравили

Сборная Франции неуверенно выглядела большую часть финального матча, так как ее игроков отравили, первоначально все списали на вирус. Так заявил британский журналист Пирс Морган.

Ранее сообщалось, что несколько игроков основного состава сборной Франции накануне финала страдали от высокой температуры и проблем с желудком.