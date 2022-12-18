«Азеришыг» о полном переводе услуг на «электронные рельсы»

ОАО «Азеришыг» будет поэтапно интегрировать услуги, предоставляемые через электронную систему управления заявками (EMIOS) в центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal, в портал «Электронное правительство». Об этом было заявлено на состоявшейся в Масаллинском центре ASAN xidmət пресс-конференции. Пресс-конференцию посвятили работе за 2022 год.

Специалисты «Азеришыг» отметили, что перевод услуг на «электронные рельсы» обеспечивает прозрачность и оперативность в этой сфере, улучшает их качество, предоставляет абонентам возможность подавать заявки онлайн через удобную и современную электронную платформу.

Как сообщил замдиректора департамента ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, 12 услуг, предоставляемых абонентам, являются полностью электронными. По его словам, подано около 51 тысячи заявок на подключение к сети энергоснабжения в электронном виде через центры ASAN xidmət и ASAN kommunal. 44 тысячи заявок пришлось на абонентов из категории населения.

Воспользоваться данными услугами можно посредством интернет-ресурсов www.azerishiq.az, www.e-gov.az и e-service.azerishiq.az

Также в рамках проделанной работы обеспечена интеграция с электронными системами Госслужбы по вопросам имущества при Минэкономики, МВД, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, других структур.