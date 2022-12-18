Bloomberg назвал четыре сценария войны между Россией и Украиной

Агентство Bloomberg назвало четыре вероятных сценария дальнейшего течения войны между Россией и Украиной. Если Россия и Украина сохранят нынешние стратегии и уровень мобилизации, конфликт может завершиться к середине 2024 года. Если соотношение сил серьезно сместится в пользу России, конец войны можно ожидать раньше – в середине 2023 года. Если какая-либо из сторон откажется от войны на истощение и переключится на более изнурительную стратегию наказания, результатом может стать очень долгая война. Об этом говорится в анализе Bloomberg, оказавшемся в распоряжении «Агентства».

Чтобы определить примерную продолжительность войны между Россией и Украиной, Bloomberg использовал модель, основанную на анализе военных конфликтов за последние 200 лет. Агентство оговаривается, что модель не дает окончательный ответ на вопрос, когда закончится война.

Согласно модели Bloomberg, средняя продолжительность современных войн составляет 15 месяцев. Лишь менее 20% конфликтов длятся дольше 30 месяцев, и большинство современных войн заканчиваются мирным соглашением.

Всего модель агентства допускает три военных стратегии: 1) стратегия маневра – это атаки, которые ориентированы на быстрый захват территории, а не уничтожение противника, 2) стратегия истощения, в которой упор делается на захват и уничтожение вражеских сил без обязательного быстрого продвижения, 3) стратегия наказания, направленная на нанесение противнику наибольшего урона, чтобы сломить его волю к борьбе, при этом стороны не обязательно вступают в прямое столкновение, удары могут наноситься ракетами или вестись партизанскими способами.

Сейчас российская армия перешла от стратегии маневра к стратегии истощения. При этом появились элементы стратегии наказания.

Самые вероятные сценарии дальнейшего конфликта: первый сценарий предполагает, что баланс сил остается неизменным и стороны продолжают придерживаться стратегии на истощение. В этом случае война продлится 30 месяцев до середины 2024 года.

Второй сценарий: Россия завершает переход к стратегии наказания. При таком сценарии конфликт может длиться вечно.

Третий сценарий: Россия проводит полную мобилизацию. Это может быть политически рискованно. В России не было полной мобилизации со времен Второй мировой войны, но это увеличит разрыв в военном потенциале и, таким образом, сократит прогнозируемый конец конфликта. По этому сценарию ожидаемое окончание конфликта смещается на середину 2023 года.

Четвертый сценарий предусматривает решительное смещение баланса сил в сторону Украины. Это возможно в случае падения боевого духа российских солдат или при предоставлении Вашингтоном Киеву более современного оружия, что ускорит окончание войны в пользу Украины.

Самый негативный сценарий, согласно модели, допускает продолжение войны до 2160 года. Это произойдет в том случае, если Россия больше не будет прибегать к мобилизации и выберет стратегию наказания. Однако составители прогноза говорят, что точность такого прогноза невелика.