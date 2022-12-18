В Иране сообщили о разоблачении шпионов «Моссада»

Министерство разведки Ирана объявило, что ему удалось сорвать заговор, который готовили шпионы, «имеющие связи с Израилем». Целью шпионов были диверсии в оборонпроме. Об этом рассказало иранское агентство Iribnews.

Ячейка, направляемая «Моссадом», наняла аналитика, который основал ряд подставных компаний, и они установили контакты с солидными иранскими фирмами, связанными с ВПК, утверждает иранское агентство.

Согласно информации, которой располагают иранские спецслужбы, сотрудники этих компаний были приглашены на конференцию в Малайзию, где их представили другому израильскому агенту, который работал под прикрытием фирмы Triple A Space and Aviation Industries. Уже будучи завербованными они посещали конференции в Иране, чтобы знать потребности иранской оборонной промышленности. К этому времени они были уже «под колпаком» у спецслужб, и вскоре те пресекли деятельность шпионской ячейки.