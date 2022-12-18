Российский чиновник призвал убивать «нацистов»-украинцев, зачитав стихи Симонова

Глава департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» призвал убивать украинцев, использовав при этом заключительные строки из стихотворения Константина Симонова. На это интервью обратило внимание The Insider.

Кибовский использовал тезисы российской пропаганды о том, что в Украине армия РФ «сражается с нацистами» и им «не должно быть никакой пощады». Чиновник заявил, что может процитировать «самые правильные» строки Константина Симонова:

«Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!»

В стихотворении Симонова 1942 года речь идет о фашистах, поэт призывает сограждан защищать свои дома.