Генсек ООН настроен пессимистично по войне в Украине

Переговоры о мире в Украине в ближайшее время вряд ли возможны, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится, и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны", - цитирует BBC Гутерриша.

По словам Гутерриша, ООН концентрирует усилия на других аспектах - повышении эффективности зерновой сделки и ускорении обмена пленными. При этом генсек ООН считает, что в 2023 году можно добиться прекращения войны в Украине.