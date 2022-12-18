Нахчыванский экс-министр обратился в Верховный суд

Бывший министр внутренних дел Нахчывана Ахмед Ахмедов подал кассационную жалобу, в которой предложено принять в отношении экс-министра решение, не предусматривающее арест. Об этом стало известно haqqin.az.

Также до сведения суда было доведено, что Ахмед Ахмедов некоторое время назад был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Верховный суд принял жалобу к производству.

Экс-министр внутренних дел НАР Ахмед Ахмедов в 2021 году решением военного суда Нахчыванской АР был признан виновным в особо крупном хищении, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и превышении должностных полномочий и приговорен к 11 годам лишения свободы. Некоторое время назад состояние Ахмедова ухудшилось. Он был помещен в Нахчыванский диагностико-лечебный центр.