Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:36

Военные эксперты отмечают, что в последнее время российская армия использует для обнаружения позиций средств ПВО при ракетных ударах по Украине тактику азербайджанской армии времен 44-дневной войны. Впервые этот факт был выявлен несколько недель назад в ходе массированных ударов России по ряду украинских городов. Как выяснилось, одна из ракет, выпущенных по Киеву, была устаревшей ракетой Х-555, являвшейся когда-то в Советской Армии средством доставки ядерных боеголовок. Но в приведенном случае вместо боеголовки к ракете Х-555 была привинчена пустотелая «болванка».

В результате, военные эксперты пришли к выводу, что применяя «учебные» ракеты, Россия хочет вынудить ПВО Украины попусту расходовать дорогие противоракеты из арсенала противовоздушной обороны. Затем, в ходе недавнего массированного удара по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины армия РФ вновь использовала ложные цели-приманки, чтобы зафиксировать местоположение и уничтожить дивизионы ПВО ВСУ. Применение новой тактики, используемой ВС РФ в рамках «спецоперации», разъяснил в комментарии сайту 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, российские войска использовали в качестве ложных целей имитаторы боевых ракет — устаревшие ракетные боеприпасы или ракеты-мишени, которые обычно используют на полигонах для тренировки боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). «Массированный удар подобного рода средствами вынуждает противника атаковать ложные мишени, расходуя на дешевые, подлежащие списанию аппараты, дорогостоящие противоракеты, - пояснил эксперт. - При этом, заодно, вскрываются позиции и местонахождение зенитно-ракетных дивизионов и батарей противника».