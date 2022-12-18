Россия перешла в войне с Украиной к тактике азербайджанской армии о развитии ситуации
Военные эксперты отмечают, что в последнее время российская армия использует для обнаружения позиций средств ПВО при ракетных ударах по Украине тактику азербайджанской армии времен 44-дневной войны.
Впервые этот факт был выявлен несколько недель назад в ходе массированных ударов России по ряду украинских городов. Как выяснилось, одна из ракет, выпущенных по Киеву, была устаревшей ракетой Х-555, являвшейся когда-то в Советской Армии средством доставки ядерных боеголовок. Но в приведенном случае вместо боеголовки к ракете Х-555 была привинчена пустотелая «болванка».
В результате, военные эксперты пришли к выводу, что применяя «учебные» ракеты, Россия хочет вынудить ПВО Украины попусту расходовать дорогие противоракеты из арсенала противовоздушной обороны.
Затем, в ходе недавнего массированного удара по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины армия РФ вновь использовала ложные цели-приманки, чтобы зафиксировать местоположение и уничтожить дивизионы ПВО ВСУ.
Применение новой тактики, используемой ВС РФ в рамках «спецоперации», разъяснил в комментарии сайту 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, российские войска использовали в качестве ложных целей имитаторы боевых ракет — устаревшие ракетные боеприпасы или ракеты-мишени, которые обычно используют на полигонах для тренировки боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).
«Массированный удар подобного рода средствами вынуждает противника атаковать ложные мишени, расходуя на дешевые, подлежащие списанию аппараты, дорогостоящие противоракеты, - пояснил эксперт. - При этом, заодно, вскрываются позиции и местонахождение зенитно-ракетных дивизионов и батарей противника».
По словам Кнутова, после пуска ракет и определения координат, откуда батарея или дивизион произвели огонь, по ним можно нанести удар комплексами «Искандер» и вывести из строя систему ПВО противника.
«Действия, которые Россия использует, применяя ракетные имитаторы, следует считать удачными, — считает военный эксперт. — Как доказывает опыт локальных вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, армяно-азербайджанского вооруженного противостояния и Вьетнамской войны, такой подход эффективен и дает хорошие результаты».
Кнутов напомнил, что в 2020 году, в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, азербайджанские войска направили на позиции армянской армии беспилотные бипланы Ан-2, более известные, как «кукурузники», которые в итоге сыграли роль тех самых «ложных целей», благодаря которым азербайджанское командование вначале выявило позиции ПВО армянских войск, а затем уничтожило их.
Следует отметить, что подразделения ПВО Украины весьма эффективны в отражении массированных ракетных ударов России и в среднем сбивают до 80 процентов ракет неприятеля. Поставки США в Украину систем NASAMS во многом увеличили мощь украинских ПВО в их противодействии ракетам противника.
И вот теперь, похоже, Россия пытается вынудить Украину расходовать на перехват своих учебных боеприпасов высокоточные, но очень дорогие западные ракеты.