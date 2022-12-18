Нарышкин назвал регионы, где США будут «раскачивать ситуацию»

Вашингтон будет и далее раскачивать ситуацию в Китае, провоцировать напряженность в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове, утверждает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Кроме того, Вашингтон будет и далее «раскачивать» внутриполитическую ситуацию в КНР, провоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове, стремиться к ослаблению и смене неугодных Западу правительств Кубы, Ирана и Венесуэлы, предпринимать новые попытки насильственного насаждения «демократии» в других странах, выступая в привычном для себя амплуа вершителя судеб народов мира», - цитируют российские СМИ Нарышкина.

По словам Нарышкина, США не планируют отступать от своих планов по созданию нестабильных ситуаций на границах с Россией: «Одновременно продолжатся попытки дестабилизации Центральной Азии и Закавказья в рамках известного курса Белого дома на создание пояса нестабильности по внешнему периметру России».