Армянский политолог: Азербайджанцы не отступят...
Армянский политический аналитик Аргишти Кивирян исключает, что «без удовлетворения требований азербайджанцев» будет открыта Лачинская дорога. Об этом политолог сказал армянским журналистам.
«Либо азербайджанцы должны попытаться добиться хотя бы минимума, либо, по крайней мере, должны получить обещание, что армянская сторона выполнит эти требования в тот или иной срок. Сила и инициатива на их стороне, они не откажутся от своих требований», - заявил Кивирян.