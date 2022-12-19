Армия Украины: в Мелитополе повторяется сценарий Херсона

Украинские военные видят сходство в поведении россиян в оккупированном РФ Мелитополе со сценарием, по которому они бежали из Херсона. Об этом в понедельник, 19 декабря, сказала украинским СМИ начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

"В принципе все по тому же сценарию, как было и на правом берегу. Наверное, он им очень понравился", – сказала Гуменюк, напомнив, что россияне сначала скапливались вокруг Херсона, строя укрепления, после чего сообщали, что они покидают некоторые населенные пункты и готовились к уличным боям.

По ее словам, сейчас россияне пытаются обустроить линию обороны в глубине территории на левом берегу Днепра и "хоть как-то отчитаться перед своим руководством".