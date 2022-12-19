В пользу Украины: Канада конфискует миллионы Абрамовича

Канада конфискует 26 миллионов долларов США у компании Granite Capital Holdings Ltd., которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявила министр иностранных дел Мелани Жоли, сообщает пресс-служба правительства Канады.

Глава канадского МИД теперь рассмотрит возможность подать в суд заявление об окончательной конфискации активов. "В случае конфискации полученные средства можно использовать на восстановление Украины и компенсацию жертвам незаконного и неоправданного вторжения режима Путина", - добавили в МИД Канады.

В пресс-службе также добавили, что Оттава стала первой среди правительств стран G7, которая ввела такие меры, и тем самым продемонстрировала свою приверженность Украине, ее восстановлению.

В то же время вице-премьер-министр - министр финансов Христя Фриланд отметила, что "российские олигархи причастны к незаконному и варварскому вторжению в Украину. И Канада не станет убежищем для их добытых нечестным путем доходов".