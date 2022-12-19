Лавров рассказал, зачем Россия начала войну

«Спецоперация» была «абсолютно необходима» для срыва планов по превращению Украины в «анти-Россию». Об этом заявил журналистам находящийся в Минске министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Российский министр считает, что «истеричная» реакция западных стран «по команде США» на действия России в ходе «спецоперации» «подтверждает, ...что она была абсолютно необходима для того, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ».

Другие тезисы российского министра: действия России обеспечили провал геополитической игры Запада. Будет длительная эпоха перехода к многополярности, простой она не будет. Путин и Лукашенко подтвердили незыблемый курс на сотрудничество и укрепление суверенитетов. Подавляющее большинство стран не поддерживает попытки Запада силой и нелегитимными санкциями утвердить свое доминирование. РФ будет выстраивать свою внешнюю политику с опорой на договороспособных партнеров, которые не пытаются нарушить баланс интересов.