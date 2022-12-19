Лукашенко: «Мы с Путиным самые вредные и токсичные люди на этой планете»
Президент России Владимир Путин посетил Минск и встретился с Александром Лукашенко. Переговоры Путина и Лукашенко в составе расширенных делегаций длились более двух с половиной часов, сообщили российские СМИ.
Основной темой переговоров было заявлено двустороннее сотрудничество. По словам Путина, «обсуждения прошли с учетом обстановки в мире, которая складывается в целом, ну и в нашем регионе в частности».
На пресс-конференции ни Путин, ни Лукашенко прямо не упоминали войну в Украине. Президент РФ отметил, что Россия и Беларусь договорились продолжать практику совместных военных учений, а также сообща бороться с санкциями.
«Мы вдвоем самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково», — сказал Лукашенко, комментируя отношение к нему и к Путину в мире.