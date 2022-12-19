Лукашенко: «Мы с Путиным самые вредные и токсичные люди на этой планете»

Президент России Владимир Путин посетил Минск и встретился с Александром Лукашенко. Переговоры Путина и Лукашенко в составе расширенных делегаций длились более двух с половиной часов, сообщили российские СМИ.

Основной темой переговоров было заявлено двустороннее сотрудничество. По словам Путина, «обсуждения прошли с учетом обстановки в мире, которая складывается в целом, ну и в нашем регионе в частности».