Евросоюз анонсировал новую, долгосрочную, миссию в Армении

Евросоюз планирует начать новую, долгосрочную миссию в Армении по истечении сроков работы гражданской мониторинговой группы, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля, работа, которую 40 наблюдателей вели в Армении два месяца, была эффективной и «способствовала укреплению доверия в нестабильной ситуации».

«Сегодня мы начинаем новый этап вовлечения ЕС на Южном Кавказе с переходной командой, которая подготовит почву для возможной более долгосрочной миссии ЕС в Армении, конечной целью которой является содействие устойчивому миру в регионе», — цитирует дипломата пресс-служба Евросовета.

Поэтому, указал он, Евросовет по согласованию с Ереваном решил, что действующая миссия наблюдателей ЕС в Грузии отправит в Армению временную группу помощи с целью увеличить осведомленность ЕС о ситуации с безопасностью и внести вклад в планирование и подготовку возможной гражданской миссии в Армении. Переходная команда также поможет главе Евросовета Шарлю Мишелю при нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.