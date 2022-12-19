«Британские политики г-ки и лицемеры»: Медведева снова понесло

Как сообщалось ранее, по мнению британского премьера, переговоры о прекращении огня в Украине в то время, когда вооруженные силы России продолжают оккупировать территорию соседней страны, не имеют смысла.

«Все британские политики редкие г-ки и лицемеры, – заявил Медведев в своем телеграм-канале. – Вот молодой премьер с ранее нeхарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска c территории Украины, никаких переговоров быть не может. И это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм».

После Медведев предложил британцам «свалить с Мальвинских островов», которые, по его мнению, являются спорной территорией, и вернуть их Аргентине. Аргентину же он поздравил с победой на чемпионате мира по футболу и призвал «так держать и во внешней политике». «Фолкленды – это не Британия, а Аргентина!» – резюмировал свое послание зампред Совбеза РФ.