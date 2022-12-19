Лукашенко: Беларусь не сможет защитить свою независимость

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия без Беларуси обойдется, а Беларусь без нее — нет. Он пояснил, что Беларусь в одиночку без России защитить свою независимость не в состоянии. Об этом президент Беларуси сказал на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.

«Россия без нас обойдется, а мы без нее нет. И мы договорились здесь, что да, мы будем действовать на равных»,— заявил президент Беларуси.

«Давайте откровенно: мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии»,— сказал Лукашенко.