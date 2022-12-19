Прокуратура требует пожизненного для шпионившего для России иранца

Прокуратура Швеции запросила обвинение для двух братьев по делу о шпионаже в пользу России. Для одного мужчины сотрудники прокуратуры потребовали пожизненное заключение, для второго обвиняемого — 12 лет лишения свободы, сообщает Reuters со ссылкой на судебное заседание.

Приговор огласят 19 января. Братьев подозревают в предоставлении российской разведке секретной информации в течение десяти лет. По данным Reuters, старший брат занимал высокий пост в разведывательном агентстве, затем в вооруженных силах. Братья отрицают свою вину.

По данным газеты Aftonbladet, первый обвиняемый — 42-летний Пейман Киа —- бывший сотрудник службы госбезопасности и военной разведки Швеции. Второй обвиняемый — брат Пеймана — Паям Киа.