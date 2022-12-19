Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 00:21

Российский президент устроил большой официальный визит к своему белорусскому коллеге, и это первый приезд высокого московского гостя в Минск за последние годы. Да и содержание нынешнего визита заметно отличается от предыдущего посещения белорусской столицы в июне 2019 года, когда Путин поприсутствовал на соревнованиях в рамках Вторых европейских игр, а встреча с Александром Лукашенко носила неформальный характер. С тех пор Лукашенко неоднократно ездил в Россию, только в этом году он проделал этот маршрут семь раз. Как говорится, кому нужнее? После протестов летом и осенью 2020 года, которые едва не смели белорусского руководителя, а Запад отказался признавать его победу на президентских выборах, потребность Александра Григорьевича во Владимире Владимировиче резко выросла.

Если до выборов президент Беларуси позволял себе недовольно фыркать в адрес кремлевского лидера, довольно бесцеремонно напоминавшего, кто в «Союзном государстве» хозяин, а предвыборная кампания 2020 года вообще прошла в критической по отношению к России тональности, то яркая протестная история заметно вразумила Александра Лукашенко и подчеркнула его тотальную зависимость от московского начальства. Был забыт эпизод с наемниками-вагнеровцами, несколько десятков которых разместились в пансионате под Минском за считанные дни до голосования, к вящему ужасу белорусского лидера, который заявил, что их целью была подготовка силового переворота, естественно, с благословения кремлевского руководства. За всестороннюю помощь в подавлении массовых протестов Лукашенко расплатился с главным спонсором, когда понадобилось предоставить свою территорию для формирования ударной группировки, целью которой было наступление на Киев. Белорусский лидер сумел уклониться от задействования собственной армии во вторжении, но поначалу инициаторам блицкрига казалось, что военная помощь со стороны партнера по Союзному государству и ОДКБ не понадобится, «вторая армия в мире» сама прекрасно справится с покорением отбившейся от «славянского братства» Украины. После того, как российской армии пришлось убраться из-под Киева и из северных областей Украины, еще некоторое время белорусская территория использовалась для запусков ракет «Искандер», но потом прекратилось и это.

Сейчас на полигонах белорусской армии ведется обучение мобилизованных российских солдат, а снятая с хранения белорусская военная техника передается российской армии. Непосредственной угрозы нового наступления со стороны Беларуси не фиксирует ни украинская разведка, ни ее западные партнеры. Однако формирования здесь ударной группировки в будущем исключать совсем нельзя: по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, в стратегическом отношении попытка взять Киев единственно правильная, лишь она может помочь России решить свои военно-политические задачи в этой войне, поэтому к отражению такого нападения ВСУ нужно быть готовыми. При этом очевидно, что Лукашенко, избежавший непосредственного вовлечения своих вооруженных сил в конфликт в начале войны, когда мало кто сомневался в успехе российских войск, теперь, когда испарилась даже иллюзия победы «русского оружия», постарается сделать все, чтобы его армия по-прежнему не вступала в прямые боевые действия против Украины. Месяц назад на заседании ОДКБ, которое прошло в Армении и на котором Беларусь временно возглавила организацию, Александр Лукашенко неожиданно для всех заявил, что поражение России в войне против Украины будет означать конец ОДКБ. Но, конечно, его беспокоила и беспокоит не судьба этой мертворожденной структуры, а собственная политическая судьба, да и не только политическая: «Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, под этими обломками наше место». Если перефразировать знаменитое выражение Вячеслава Володина, есть Путин – есть Лукашенко, нет Путина – нет Лукашенко. И это был совсем не призыв активнее включаться в войну, как посчитали многие, а, наоборот, пожелание аккуратно из нее выйти, пока всех не придавило обломками.